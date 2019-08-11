ارتفاع عدد قتلى إعصار في شرق الصين إلى 28 شخصا

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة إعصار شديد بشرق البلاد ارتفع إلى 28 اليوم الأحد بعد أن أدت أمطار غزيرة إلى حدوث انهيار أرضي أجبر السلطات على إجلاء أكثر من مليون شخص.

وكان الإعصار ليكيما قد وصل إقليم تشجيانغ في شرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح السبت مثيرا رياحا بلغت سرعتها 187 كيلومترا في الساعة مما أدى إلى إلغاء آلاف من الرحلات الجوية ووقف حركة القطارات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) إن الإعصار دمر 173 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية و34 ألف منزل في تشجيانغ. وقدرت سلطات الإقليم أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإعصار بلغت 14.57 مليار يوان(ملياري دولار).

وقال تلفزيون الصين المركزي إن الانهيار الأرضي وقع على بعد 130 كيلومترا تقريبا من مدينة ونتشو الساحلية إثر انهيار سد طبيعي في المنطقة بسبب الأمطار.

وليكميا تاسع إعصار تشهده الصين هذا العام وقالت شينخوا إنه يتحرك حاليا تجاه الشمال ومن المتوقع أن يصل إلى السواحل في إقليم شاندونغ ليسبب مزيدا من تعطل حركة الطيران.