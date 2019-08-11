ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار السمك في أول أيام العيد الأضحي المبارك اليوم الأحد 11/8/2019

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:06 ص
أسعار السمك في أول أيام العيد الأضحي المبارك اليوم الأحد 11/8/2019
سعر السمك
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
استقرت أسعار السمك خلال تعاملات أول أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الأحد، ليتراوح سعر السمك الفيليه البلطى سجل سعرا بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض  بين 50- 64 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 150 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 من 50 - 58 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 23- 33 جنيها، والبربون 2 بلغ من 35 - 41 جنيها، جمبرى 2 من 200- 310 جنيهات.
Advertisements
المزيد عن: عيد الأضحي المبارك سوق السمك سعر السمك سعر الجمبري سعر البوري سعر البلطي الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد أسعار السمك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما