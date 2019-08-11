أسعار السمك في أول أيام العيد الأضحي المبارك اليوم الأحد 11/8/2019
الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:06 ص
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار السمك خلال تعاملات أول أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الأحد، ليتراوح سعر السمك الفيليه البلطى سجل سعرا بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض بين 50- 64 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 150 جنيها.
وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 من 50 - 58 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 23- 33 جنيها، والبربون 2 بلغ من 35 - 41 جنيها، جمبرى 2 من 200- 310 جنيهات.
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