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الأهلي يقص شريط مبارياته الإفريقية بمواجهة مجهولة أمام "اطلع بره"

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:04 ص
الأهلي يقص شريط مبارياته الإفريقية بمواجهة مجهولة أمام اطلع بره
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الفجر الرياضي
 
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يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سهلة نسبيا أمام نظيره اطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64.

 

ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل جنوب السودان في لقاء اليوم تُسهّل مهمته في لقاء العودة الذي سيُقام يوم 23 أغسطس بنسبة كبيرة في برج العرب أيضاً حيث أتفق الناديين على إقامة مباراتي الذهاب والعودة داخل مصر .

 

 ويتسلّح الأهلي بأكثر من عامل لتحقيق فوز كبير ومُريح الليلة يأتي في مقدمتها التاريخ الذى ينحاز بشكل كبير للمارد الأحمر كما أن خبرات اللاعبين وقدراتهم الفنية تصب في مصلحة بطل مصر الذى يسعى لتجاوز مفاجآت الصغار في الانطلاقة الافريقية.

 

وسيعول الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على قدرات كل من رمضان صبحي وأزارو والتونسي علي معلول لتحقيق الفوز.

 

وكان الأهلي قد ودع النسخة الماضية، بعد الخسارة أمام صن داونز 5-1 بمجموع اللقائين في الدور ربع النهائي للبطولة.

 

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