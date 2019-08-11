محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط الآلاف بالاستاد الرياضي "صور"





ورافق المحافظ في صلاة العيد، اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الحاج على، مدير إدارة الأمن الوطنى، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيونى، امام الدعوة بالأوقاف، ووكلاء الوزرات ورؤساء المصالح الحكومية، والقيادات التنفيذية والأمنية الشعبية بالمحافظة، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والاف المصلين من أبناء المحافظة.



وحرص آلاف المصلون، على صلاة عيد الأضحى بالساحات بالمراكز والقرى البالغ عددها 360 ساحة، وتوافد المصلون في ساعة مبكرة لتأدية الصلاة في الساحة الرئيسية بالإستاد الرياضي، وامتلأت عن آخرها، وتلى أداء الصلاة خطبة العيد للشيخ عطا بسيونى، إمام الدعوة بالأوقاف، الذي حث المصلين على طاعة الله والعمل لبناء مصر، مؤكدًا أن من أهم دروس قصة الذبيح أنها ترسخ للانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل وان الدعاء الخالص مصيره القبول من الله فقد استجاب الله عز وجل لدعاء سيدنا إبراهيم علية السلام عندما دعاة (رب هب لي من الصالحين).



وقال عطا" ماذا يمكن أن يحدث في هذه الأيام لو أن أبا قال لولده يا بني أني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري ؟؟ بالتأكيد سيقول له أنا ابنك أصابه جنون، ماذا جري لعقلك أفقدت أبوتك.. وأشار عطا أن الأضحية وان اختلف الفقهاء حول حكمها فمنهم من قال بوجوبها وآخرون قالوا أنها مستحبة إلا أن هناك من التضحيات ما هو واجب التضحية بالنفس وهي أغلى ما يمتلكه الإنسان وذلك دفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات.



وكان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قد أعلن رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أي حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال الاضحى وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف، والغاء الاجازات بالمستشفيات والمرافق الحيوية، وفتح جميع المتنزهات والحدائق أمام الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، وكذا فتح جميع المجازر لتقديم خدمة ذبح الأضاحي والفحوصات البيطرية وتوصيلها للمنازل بالسيارات المثلجة بالمجان.



وقدم التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك..داعيًا المولى العلى القدير ان يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة، في ظل الحكم الرشيد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أدّى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، وسط الآلاف من المصليّن، وسط أجواء احتفالية وروحانية، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة، داعيًا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الطيبة على الشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والاسلامية بالخير والبركات.