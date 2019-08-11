رئيس الزمالك يزف خبرا سارا لجماهير الفريق قبل موقعة بطل الصومال

أكد رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن نجليه أمير وأحمد مرتضى منصور قاما بالتوصل لاتفاق مع 6 مدربين من أجل تدريب الفريق، وسيتم المفاضلة بينهم لاختيار المدير الفني القادم للفريق بمعاونة خبراء النادي الثلاثاء القادم.

وقال رئيس الزمالك في فيديو مسجل نشره عبر "يوتيوب" اليوم السبت: "تم اختيار 6 مدربين وجميعهم على أعلى مستوى، وأخر مدرب تم الحديث معه هو جيسوالدو فيريرا وقال أنه مستعد لتولى تدريب الفريق بداية من أكتوبر المقبل بسبب ظروف خاصة."

وتابع: "المدربين الستة أفضل من بعض، والساعة 11 صباح يوم الثلاثاء سأعقد اجتماع بين مجلس إدارة النادي، وأبناء الزمالك من خبراء الكرة والباب سيكون مفتوح أمام الجميع فيما عدا فاروق جعفر."

وأضاف: "سنعرض السيرة الذاتية للمدربين الستة والتسجيل المصور مع كل مدرب والراتب المتفق عليه، على الخبراء من أبناء النادي، وسيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الخاص بالفريق ظهر الثلاثاء، والمدير الفني الجديد سيتواجد داخل نادي الزمالك خلال 48 ساعة من اختياره."