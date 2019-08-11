قبل مواجهة "اطلع برة".. أبرز "ضحايا" الأهلي في الأعياد (تقرير)

يتزامن احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك هذا العام، مع إنطلاق مشوار الأهلي الإفريقي، حيث يلتقي المارد الأحمر مع نظيره "إطلع برة" من جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، أول أيام العيد.





واعتاد الأهلي خلال السنوات الماضية على تقديم "العيدية" لجماهيره وتحقيق الانتصارات خلال "الأعياد" سواء عيد الأضحي أو عيد الفطر المبارك، وفي كافة البطولات المحلية والإفريقية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز انتصارات الأهلي في "الأعياد":-





- الاهلى 3 – 0 غزل المحلة

حقق الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الدوري الممتاز في 5 مارس 1995، تزامنًا مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسجل الأهداف (أحمد فليكس – رضا عبد العال – حسام حسن)، وسجل هدف الفلاحين (عبد العظيم الشوري).





- الأهلي 5 – 0 سيمبا التنزاني:

في رابع أيام عيد الفطر المبارك نجح الأهلي في تحقيق فوز عريض خارج الديار ضد فريق سيمبا بطل تنزانيا بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1993، وواصل بعدها المارد الأحمر مشواره وتوج باللقب في النهاية.





- الأهلي 6 – 1 الألومونيوم:

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الألومنيوم بنتيجة 6-1 في الدوري المصري الممتاز موسم 1995-1996، وتزامن موعد المباراة مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك عام 1996.





- الأهلي 3 – 0 صن داونز :

عيد الفطر كان شاهدًا على تتويج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، عندما تغلب المارد الأحمر على نظيره صن داونز الجنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة سجلها "خالد بيبو".





- الأهلي 4 – 0 الترسانة:

حقق الأهلي فوزًا عريضًا علي فريق الترسانة المعروف بـ"الشواكيش" برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في أول أيام عيد الفطر المبارك موسم 2003-2004 بالدوري الممتاز، وحملت أهداف المارد الأحمر توقيع (سيد عبد الحفيظ - ياسر رضوان - وليد صلاح الدين - أحمد بلال)





- الأهلي 6 – 0 الإتحاد السكندري:

في ثاني أيام عيد الفطر المبارك عام 2005 حقق الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره الاتحاد السكندري بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز موسم 2005-2006.





- الأهلي 2 – 1 الزمالك:

- في ديسمبر عام 2006 الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك فاز الأهلي على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء "القمة 98" بالدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2006/2007، وسجل هدفي الأحمر الأنجولي "فلافيو".





- الأهلي 2 – 0 الزمالك:

قاد مؤمن زكريا الفريق الكروي بالنادي الأهلي للفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز 21 يوليو 2015 الموافق رابع أيام عيد الفطر لمبارك، وسجل "مؤمن" هدفي المباراة.





- الأهلي 1 – 0 وادي دجلة:

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره وادي دجلة بهدف دون رد، في ثالث جولات الدوري الممتاز يوم 21 أغسطس 2018، والذي يتزامن مع أول أيام عيد الأضحي المبارك، وسجل هدف الأحمر صلاح محسن.