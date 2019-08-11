تراجع جديد في أسعار الدواجن أول أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الأحد 11/8/2019
الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:31 ص
الفجر الاقتصادي
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هبطت أسعار الدواجن بالأسواق في أول أيام عيد الأضحي المبارك مع تراجع الطلب عليها مع ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء.
وسجلت أسعار الدواجن 19 جنيها للبيضاء بالمزارع لتباع بـ 23 في التجزئة مقابل 26جنيها، بينما سجلت الدواجن البلدية 27 جنيها لتباع بـ 30 جنيها بالتجزئة، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند 35.5 من المزرعة لتباع بـ 40 جنيها للمستهلك.
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