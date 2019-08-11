ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

490 ريالاً قيمة سندات الأضاحي و11 طريقة لشرائها

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:33 ص
490 ريالاً قيمة سندات الأضاحي و11 طريقة لشرائها
الحجاج
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

حدد مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، قيمة سندات الأضاحي لموسم حج هذا العام، بـ 490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام، أي ما يعادل 131 دولاراً أميركياً.

 

وأوضح المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي، أن شراء السندات يتم عبر 10 قنوات متعددة تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام، وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة.

 

وأشار إلى أن المشروع استخدم نوافذ إلكترونية محددة تخاطب الحجاج بأكثر من 12 لغة عالمية مختلفة، وتمكن الحاج من شراء سندات الهدي، ومنها موقع المشروع www.adahi.org، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية، والبريد السعودي، وشركة الاتصالات السعودية STC، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وكذلك جمعية نماء الأهلية، ويمكن أيضا للحجاج شراء السندات من خلال المسار الإلكتروني، أو المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وكذلك عبر منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة.

 

Advertisements
المزيد عن: قيمة سندات الأضاحي عيد الأضحي المبارك السعودية الحجاج 490 ريال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما