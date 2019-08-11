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الساعة بـ"2000 جنيه".. سقوط طالبة تستقطب الرجال من خلال "أبليكيشن" لممارسة "الدعارة"

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:28 ص
الساعة بـ2000 جنيه.. سقوط طالبة تستقطب الرجال من خلال أبليكيشن لممارسة الدعارة
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على طالبة جامعية لممارستها الدعارة مقابل 2000 جنيه في الساعة بمنطقة قصر النيل.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط إدارة حماية الآداب العامة من رصد إحدى السيدات علي موقع عبر شبكة الانترنت حال قيامها بعرض نفسها لاستقطاب الرجال من راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.

ومن خلال إجراء التحريات أمكن تحديد شخص المتحري عنها وتبين أنها تدعى "ي. ح"، 27 سنة، طالبة، وأضافت التحريات أنها تتواصل مع أحد راغبي المتعة الحرام عن طريق برنامج حيث قامت بإرسال صور شخصية لها وتم الاتفاق على التقابل بمسكنه لممارسة الرزيلة نظير مبلغ 2000 جنيه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة حماية الآداب العامة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها حال تواجدها أمام بشارع القصر العيني دائرة قسم شرطة قصر النيل فور حضورها وبحوزتها المضبوطات هاتف محمول يحوي محادثات بين المتهمة وراغبي المتعة المحرمة، ومبلغ مالي 100 جنيه.

وبمواجهتها أمام العميد حمدي النهري مدير إدارة حماية الآداب بالقاهرة بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفت بحضورها لمقابلة أحد عملائها لممارسة الرزيلة مقابل أجر مادي.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
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