نجوم "الملك لير" و"٣ أيام في الساحل" يتخلون عن إجازة عيد الأضحى للقاء الجمهور غدًا

كشف مصدر مسؤول بكايرو شو المنتجة لمسرحيتي "الملك لير" للنجم يحي الفخراني، و"٣ أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدي، ان نجوم العرضين تخلوا عن إجازتهم في عيد الاضحي المبارك واكتفوا بالتواجد العائلي مع اسرهم اول يوم العيد فقط، نظرا لان العروض ستنطلق ابتداء من غدً الاثنين ثاني ايام العيد الموافق ١٢ أغسطس علي مسرحي كايرو شو بالتجمع الخامس والسادس من اكتوبر "موفنبيك".

وأوضح المصدر أن هناك تشوق كبير من أسرة العملين لاستئناف العروض في القاهرة بعد العودة من أولي جولاتنا الخارجية في إطار فعاليات موسم جدة.

يذكر أن مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى ، ويشارك الدكتور يحي الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

ومسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين و يشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.