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بشار الأسد يظهر في "صلاة العيد"

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:21 ص
بشار الأسد يظهر في صلاة العيد
بشار الأسد
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وكالات
 
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أظهرت لقطات بثتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا" حضور الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى في وقت مبكر من يوم الأحد في جامع الأفرم، إلى جانب كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء ومفتي البلاد.

 

يأتي عيد هذا العام في الوقت الذي تشن فيه القوات الحكومية هجومًا منذ 30 أبريل ضد قوات المعارضة في معقلهم الأخير المتبقي في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد.

 

وخلال السنوات القليلة الماضية، تمكن الجيش السوري من السيطرة على معظم المناطق التي يسيطر عليها المعارضون في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك الضواحي الشرقية في دمشق.

 

ولا يظهر الرئيس السوري علنا كثيرا منذ الحرب الأهلية المندلعة في بلاده منذ نحو 8 سنوات.

 

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