سعر الدولار في أول أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الأحد 11/8/2019

تغلق البنوك أبوابها خلال أيام العيد الأضحي في حين تفتح الصرفات ابوابها لاستبدال العملات الأجنبية، ونعرض هنا أخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أول أيام عيد الأضحي المبارك.





شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء استقرار نسبي، حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء تراجع طفيف خلال تعاملات الأسبوع مسجلاً نحو 16.75 جنيهًا، بزيادات طفيفة عن اسعاره فى البنوك نتيجة لتوافر معروض كبير من الدولار بالبنوك بالتزامن مع حصول مصر على الشريحة الاخيرة من قرض صندوق النقد الدولي.





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أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:





سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.56 للشراء و 16.66 للبيع





سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء و 16.73 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع





سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء و 16.75 للبيع





وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة ليصل إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.





فيما سجل سعر الدولار اليوم مقابل العملات العربية الاكثر تداولاً استقرار نسبي حيث سجل مقابل الريال 3.75، فيما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الدينار الكويتي 0.30