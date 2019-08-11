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طهران: إنتاج الأدوية في إيران يعاني جراء الحظر المصرفي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:11 ص
طهران: إنتاج الأدوية في إيران يعاني جراء الحظر المصرفي
الأدوية
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وكالات
 
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أكد رئيس اتحاد منتجي الأدوية البشرية الإيرانية "عباس كبريائي زاده" اليوم السبت ،أن الصناعات الدوائية تعاني من مشاكل في تأمين المواد الأولية والمعدات بسبب الحظر المصرفي المفروض ضد إيران، ولكنها تسعى وبكوادرها المتخصصة للتغلب عليها.

 

يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض، منذ انسحابها من الاتفاق النووي في شهر مايو عام 2018،عقوبات على إيران.

 

وقال كبريائي، في مؤتمر صحفي بمناسبة المعرض الدولي الخامس للأدوية والصناعات المرتبطة ( إيران فارما)، "إن شعارات (الرئيس الأمريكي دونالد ) ترامب بشأن عدم شمول الحظر المصرفي السلع التي تدخل في مجال الصحة والسلامة هي أكذوبة لاغير، فاليوم تعاني شركات إنتاج الأدوية الإيرانية صعوبات ومشاكل في تأمين أبسط المعدات في هذا المجال"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا).

 

وأضاف كبريائي أن 67% من المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الدوائية، هي من إنتاج محلي، مبينا أن إيران لها مكانة جيدة في إنتاج منتجات بايو جينيتك.

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