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حسين الجسمي.. مهم جدًا (فيديو)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:11 ص
حسين الجسمي.. مهم جدًا (فيديو)
حسين الجسمي
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أحمد رمضان متولي
 
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 عايد سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة للنوايا الحسنة" الجمهور الخليجي والعربي بأغنية جديدة منفردة حملت عنوان "مهم جداً" من رؤيته الموسيقية وألحانه، قدمها من مقام "الكرد" بايقاع ممزوج ما بين الإيقاعات الخليجية والغربية، ليكتب بنفسه الصولو باستخدام آلات البيانو والتشيلو، وأبدع في وضع موسيقى الجيتار العازف شريف بلمساته الجميلة.

 

وجاءت أغنية "مهم جداً" من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وتوزيع موسيقي وماستر حسام كامل، والذي قال في مقدمتها:

 

مُهم جداً وجودك في تفاصيلي

مُهم جداً  بـأغانيي ومواويلي

وغيرك يا حبيبي مو مُهم عادي

وتفز الروح لك لما تناديلي

توصّيني عليك وقلبي مِتْوَصّي

يا ماخِذ كلّي منّي سيب لي نِصّي

أشوفك في عيوني كل ما غمّضت

ياويلي من غلاتك  آه ياويلي

 

وقد تم طرح وعرض أغنية "مهم جداً" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube وعبر جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

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