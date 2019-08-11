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صدمة قوية لجماهير برشلونة بشأن "ميسي"

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:09 ص
صدمة قوية لجماهير برشلونة بشأن ميسي
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الفجر الرياضي
 
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تلقت جماهير فريق برشلونة الإسباني، صدمة جديدة بعدما أكد فالفيردي المدير الفني للفريق، على صعوبة لحاق نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بأول مباريات الفريق في الليجا.


وقال فالفيردي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية :" ميسي مُستمر في عملية التعافي، لا أعرف ما إذا كان سيلحق بمباراة الدوري يوم الجمعة المقبلة".

 

وبسؤاله هل ميسي مصاب أم في إجازة؟ ، أجاب فالفيردي قائلًا: أحب أن يكون ليو في إجازة ، لكنه مصاب بالفعل ، أتمنى لو أمكننا الحصول على ميسي هنا في هذه الجولة ، وأن نعول عليه يوم الجمعة في سان ماميس ، ولكني أجد وجود ميسي ضد أتلتيك بيلباو أمر صعب.

 

وكان ميسي قد تعرض لإصابة خلال تدريبات الفريق قبل معسكر أمريكا تسببت في غيابه عن جولة الفريق الأمريكية.

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