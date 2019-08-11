محافظ البحر الأحمر يضايف المهنئين بعيد الأضحى منتجات مزرعة القويح (صور)

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قدم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ثمار البلح البرحي من إنتاج مزرعة القويح جنوب مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ضمن وجبة الإفطار الخفيفة من الكعك والبسكوت.



وأكد محافظ البحر الأحمر، أن مزرعة القويح هي مزرعة متكاملة ويوجد بها العديد من الخضروات والفاكهة الذي يتم بيع منتجاتها في مدن المحافظة بأسعار مخفضة.



يذكر أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، استقبل بالقاعة الرئيسية بالديوان العام، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، لفيفا من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين المسيحي والإسلامي، الذين حضروا لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



ووجه محافظ البحر الأحمر التهنئة لجموع المصريين عامة وشعب البحر الأحمر خاصة بالعيد، متمنيًا أن تنعم مصر بالاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.



وتقدم بالشكر لجميع الحضور على تبادل التهانى وبث روح الفرحة والبهجة، وخص بالذكر رجال الدين المسيحى، ورجال الدين الإسلامى.



وأكد على رفع حالات الاستعداد فى الأجهزة الخدمية بالبحر الأحمر، مشددًا على أهمية ظهور المحافظة بالوجه المشرق والمظهر اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية فى الداخل والخارج.



وتقدم اللواء أحمد عبد الله بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، داعيًا أن يوفقه الله بما فى صالح مصرنا الحبيبة، كما هنأ رجال الشرطة، مشيدًا بدورهم البارز فى حفظ الأمن والأمان بالمحافظة السياحية، وأيضًا بالتهنئة إلى أبطال القوات المسلحة - العين الساهرة من أجل الحفاظ على تراب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.