إصابة العديد من الفلسطينيين على يد الاحتلال ومن بينهم رئيس مجلس الأوقاف

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، بإصابة العديد من الفلسطينيين على يد الاحتلال ومن بينهم رئيس مجلس الأوقاف إثر اقتحام قوات الاحتلال المسجد.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت تجاه المصليين الفسطينيين.