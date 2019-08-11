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سيرينا وليامز تتأهل لنهائي كأس روجرز للتنس

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:02 ص
سيرينا وليامز تتأهل لنهائي كأس روجرز للتنس
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وكالات
 
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انتفضت سيرينا وليامز، ونجت من مفاجأة لتفوز (1-6)، و(6-3)، و(6-3) على التشيكية ماريا بوزكوفا، في قبل نهائي كأس روجرز للتنس يوم السبت لتصبح على موعد مع الكندية الشابة بيانكا أندريسكو.

 

وخاضت سيرينا مواجهة قوية أمام التشيكية، 21 عامًا، والتي لم يظهر عليها أي علامات على التوتر رغم الظهور لأول مرة في قبل نهائي بطولة لرابطة اللاعبات المحترفات ومواجهة لاعبتها المفضلة منذ طفولتها.

 

وكسرت بوزكوفا إرسال سيرينا مرتين متتاليتين لتتقدم (4-1)، وأنهت المجموعة الأولى في 29 دقيقة.

 

لكن سيرينا انتفضت سريعا وكسرت إرسال منافستها لتتقدم (4-3) في المجموعة الثانية، وتشق طريقها نحو اللجوء إلى المجموعة الثالثة.

 

وبدأ أداء بوزكوفا يتراجع واستغلت سيرينا الموقف وكسرت إرسال منافستها لتتقدم 3-1 وتواصل طريقها نحو انتزاع بطاقة الظهور في النهائي.

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