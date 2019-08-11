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قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتطلق قنابل الصوت تجاه المصليين الفسطينيين

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:54 ص
قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتطلق قنابل الصوت تجاه المصليين الفسطينيين
قوات الاحتلال
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت تجاه المصليين الفسطينيين.

                                                                                                 

واندلعت، مواجهات بين مصلين في المسجد الأقصى والشرطة الإسرائيلية ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

 

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المزيد عن: قوات الاحتلال قنابل الصوت تجاه المصليين الفسطينيين اقتحام الاقصى اسرائيل
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