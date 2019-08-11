قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتطلق قنابل الصوت تجاه المصليين الفسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت تجاه المصليين الفسطينيين.

واندلعت، مواجهات بين مصلين في المسجد الأقصى والشرطة الإسرائيلية ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.