قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتطلق قنابل الصوت تجاه المصليين الفسطينيين
الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:54 ص
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت تجاه المصليين الفسطينيين.
واندلعت، مواجهات
بين مصلين في المسجد الأقصى والشرطة الإسرائيلية ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
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