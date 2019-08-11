تطور جديد في صفقة نيمار وريال مدريد

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن البرازيلي نيمار جونيور بات قريبًا من الرحيل عن باريس سان جيرمان في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي الموثوق خوسي لويس سانشيز بأن ريال مدريد سيحاول التوقيع مع نيمار في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد سانشيز أن نيمار على إستعداد للإنضمام إلى ريال مدريد وذلك بعد أن قام وكلاؤه بعرضه على ريال مدريد الذي لم يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد معه حتى الآن.

وذكر سانشيز أن قادة ريال مدريد واثقون من ضم نيمار على الرغم من أن برشلونة لايزال يرغب في التوقيع معه.