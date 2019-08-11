محافظ القليوبية يناشد المواطنين بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع: "المجازر مفتوحة مجانا"

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ناشد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.



وأكد أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا، محذرا من ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين، مشددا على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحى فى الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار.



ومن جانبها أكدت الدكتورة أمل العسيلي مديرة مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، أن المديرية استعدت لعيد الأضحى المبارك، وتم التوجيه لأطباء المجازر بإستمرار عملها طوال فترة العيد، وإلغاء الراحات، وحتى آخر أيام العيد، كما تم تكثيف لجان مكافحة الكلاب الضالة بأماكن تجمع المواطنين.