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خاص.. 100 مليون جنيه تجبر أجايي على البقاء في الأهلي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:03 ص
خاص.. 100 مليون جنيه تجبر أجايي على البقاء في الأهلي
الاهلي
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محمد الصو
 
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رفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فكرة التنازل عن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص بالنادي، أن مجلس الإدارة يطمح في الحصول على مبلغ 6 ملايين دولار أي ما يعادل 100 مليون جنيه مصري تقريبا، من وراء بيع اللاعب نهائيا، أو مليون ونصف المليون دولار في حالة الإعارة، وهو مالم يتوفر بالعروض الأخيرة.

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة يرغب في تحقيق أكبر مكسب مادي من وراء اللاعب، من أجل التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز يساعد في حل مشاكل الناحية الهجومية بالموسم الجديد.

وخرج أجايي، من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، بشكا تدريجي خلال المرحلة الماضية، حيث بات يفكر اللاعب في جلب العروض الخارجية من أجل الرحيل بالصيف الجاري.

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