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أمير طعيمة يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب تعاونه مع "الأسطورة"

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:47 ص
أمير طعيمة يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب تعاونه مع الأسطورة
الشاعر أمير طعيمة
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الفجر الفني
 
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استقبل الشاعر أمير طعيمة، هجوم شديد من جمهوره ورواد مواقع السوشيال ميديا، بعد أن نشر "الأسطورة"، محمد رمضان، صور تجمعهم مع المخرج ياسر سامي، معلقًا عليها: "ترقّبوا القادم، ثقة في الله نجاح"، وذلك لانه كان يشن هجومًا على "رمضان"، منذ فترة.

ومن جانبه قام "طعيمة"، على الرد على منتقديه بإعادة نشر الصور معلقًا عليها: "الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية .. انتظرونا".

وكان طعيمة في عام 2018، قد وجه دعوة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، للفنانين لمقاطعة محمد رمضان وعدم المشاركة معه في أعماله القادمة، وذلك أن محمد رمضان كتب عبر صفحته أنه حصل على أكبر نسبه مشاهدة في رمضان بمسلسل "نسر الصعيد".

أمير طعيمة يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب تعاونه مع "الأسطورة"
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