yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره Al Ahly بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي اليوم youtube ahly

yalla shoot تنطلق مباراة الأهلي واطلع بره بطل جنوب السودان اليوم الأحد 11 أغسطس 2019 في الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالأسكندرية في مهمة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ 2013 والذي سيواجهه مرة أخرى في مباراة العودة أحد أيام 23 و24 و25 من أغسطس في مصر.





اتفق الاهلي مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في مصر. تمكن الأهلي من حسم لقب الدوري المصري للمرة 41 في تاريخه بتصدره لجدول الدوري المصري برصيد 77 نقطة.





من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات

الهجوم : رمضان صبحي ووليد سليمان ووليد أزارو





ستقوم قناة BeIN SPORTS HD AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي واطلع بره عبر موقع الفجر الرياضي وbeIN SPORTS HD AR.



