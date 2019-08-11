عاجل.. الملك سلمان يوجه رسالة لـ ضيوف الرحمن: نبتهل إلى العلي القدير أن يتقبل منهم حجهم وعبادتهم

هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، ضيوف الرحمن خلال آدائهم فريضة الحج بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم،

وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام،

وكل عام وأنتم بخير".