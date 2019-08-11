بدء ذبح الأضاحي وسط إقبال المواطنين في محافظة قنا



وأدى الآلاف من أبناء محافظة قنا، صلاة العيد فى 110 ساحات أعدت لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث قامت مديرية الأوقاف بتوفير إماما وخطيبا أساسيا، وأخر احتياطي لكل ساحة.



قام العشرات من الأهالي من محافظة قنا بالأقبال على المجازر والبدء في ذبح اضحياتهم، عقب أداء صلاة عبد الأضحى المبارك.وشدد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، على أهمية تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية بجميع مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي بالمجازر حفاظا على صحة المواطنين وعدم تلويث البيئة.كما طالب محافظ قنا، تقرير يومي عن الأسواق على مستوى المحافظة للتأكد من توافر السلع الاساسية المختلفة، بالكميات والأسعار المناسبة، مع ضرورة التأكد من توافر اللحوم والأضاحي، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين فى جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر.وأكد الهجان، ضرورة فحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وعمل تقرير يومي عن الأسواق على مستوى المحافظة للتأكد من توافر السلع الاساسية المختلفة، بالكميات والأسعار المناسبة.