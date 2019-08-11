الآلاف يؤدون صلاة عيد الاضحى في 110 ساحات بقنا (صور)

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أدى الآلاف من أبناء محافظة قنا، صلاة العيد فى 110 ساحات أعدت لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث قامت مديرية الأوقاف بتوفير إماما وخطيبا أساسيا، وأخر احتياطي لكل ساحة.



وأعلنت مديرية الاوقاف بقنا تجهيز 110 ساحات، لصلاة عيد الاضحى المبارك، موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع، وتوفير خطيب أساسي وأخر احتياطي لكل ساحة منها.



وأشار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إلى أنه تم إخطار الجهات الأمنية، من أجل العمل على تأمين تلك الساحات، حتى يمر يوم العيد في خير وسلام على جميع المواطنين، متمنيًا أن يعم الخير والأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد.



وأوضح محافظ قنا، أنه تم تجهيز تلك الساحات والعمل على توفير خطيب وبديل له تحسبًا لوقوع أي مكروه للخطاب، مؤكدًا أن هؤلاء الأئمة من المعروفين بالمحافظة من غير ذوي الانتماءات الفكرية المتطرفة.

فيما صرح اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد والمتنزهات والحدائق العامة.



وأوضح أنه سيتم تكثيف الحملات المرورية ومراجعة اللوحات الإرشادية والكمائن الثابتة والمتنقلة لتسهيل وضبط الحركة المرورية بمداخل مدن وقرى المحافظة لاسيما مع نشاط حركة السفر من والى المحافظة خلال فترة العيد.



وأشار إلى تكثيف تواجد شرطة المسطحات المائية وفرق الإنقاذ النهري بكورنيش النيل والمتنزهات النيلية لتأمين احتفال المواطنين خلال ايام العيد.

