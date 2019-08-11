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بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:03 ص
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
جانب من الاحتفال
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ياسمين عليوة
 
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أشعلت فرقة "BeeB Marching Band" وهي أحد الفرق الموسيقية الجوالة، شوارع المهندسين، وذلك بعد أداء صلاة العيد، وسط أجواء من الفرحة.


وتفاعل المواطنون مع الفرقة الموسيقية، التي حرصت على الاحتفال بطريقتها الخاصة، وتزايدت أعداد المواطنين حولهم، وخاصة الشباب، الين حرصوا على تصويرها والتقاط "السيلفي" مع فنانيها.


وامتلأت ساحة مسجد مصطفى محمود عن آخرها بالمصلين، الذين حرصوا على تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك كما اعتادوا كل عام.


وانتشرت مظاهر الفرحة والاحتفال بالعيد بساحة المسجد، والتي تشهد تأدية آلاف المصلين لصلاة العيد كل عام.


وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الأحد، بعيد الأضحى المبارك.

بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
بعد صلاة عيد الأضحى.. فرقة موسيقية تُشعل شوارع المهندسين على طريقتها الخاصة (صور)
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المزيد عن: فرقة موسيقية عيد الأضحي المبارك شوارع المهندسين الفجر BeeB Marching Band
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