آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في القليوبية (صور)

Advertisements

أدى آلاف المصلين بمحافظة القليوبية،اليوم صلاة عيد الاضحي المبارك، بالساحات والمساجد التي حددتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وسط أجواء الفرحة والبهجة بين صفوف المصلين وتقديم التهنئة لبعضهم البعض.



وشهدت ساحات مدينة بنها توافد أعداد كبيرة من المواطنين، وسط استعدادات أمنية مكثفة، بقيادة اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية.



وتوافد المصلين على 475 ساحة للصلاة بمدن المحافظة، وجميع الساحات التي تم الإعلان عنها للصلاة من قبل الأوقاف مزودة بخطيب وإمام أساسي وآخر احتياطي،بإجمالي 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد.



ورفعت أجهزة المحافظة بقيادة الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم،حالة الطوارئ،وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين، وإلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات والاطباء البيطريين وجميع مديريات الخدمات، وذلك تحسبا لأي طوارئ خلال أيام العيد.

