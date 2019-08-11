محافظ الفيوم ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير (صور)





تناولت خطبة العيد أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء ومشروعية الأضحية وما جاء فيهما من قيم الطاعة والصبر، وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثل على المستويين الأسرى والمجتمعي، والنظر إلى الحكمة من الأعياد في الإسلام.





كما تم التأكيد على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب والعمل على ترسيخ فكرة المشاركة والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد.في التأكيد علي النظافة والالتزام بقواعد المرور وعقب ذلك قدم محافظ الفيوم التهنئة لشعب الفيوم الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وأكد حرصه الشديد مشاركة أهل الفيوم فرحتهم، داعيا الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار علي مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

أدى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هـ، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، واللواء اشرف موافي السكرتير العام المساعد المحافظة، ووالدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم وقيادات الأزهر، والأوقاف، والأجهزة التنفيذية والأمنية، وحشد من المواطنين.