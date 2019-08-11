آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحي في "إهناسيا" ببني سويف ( صور)

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أدى الألأف من أهالى محافظة بني سويف، صباح اليوم الاحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، فى ساحات الصلاة بالخلاء والمساجد الحكومية بجميع قري ومراكز المحافظة.



وتابعت "الفجر" صلاة العيد، بساحة مدينة إهناسيا، التى تم تنظيمها بمدخل المدينة، وشهدت حضور الألأف من أهالى المدينة، تجاوز الـ35 ألف يتقدمهم، المحاسب يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية، وعددًا من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمركز.



وحرص الآلاف من الأهالى على حضور الصلاة، مصطحبين أطفالهم ونسائهم، وأكتظت الساحة بالمصلين، وسط حضور لافت للقيادات الشعبية يتقدمهم النائب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان، وعددًا من السياسيين وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.



ونظمت الوحدة المحلية بإهناسيا ساحة الصلاة بالمدخل الرئيسي للمدينة، بالتنسيق مع إدارة الأوقاف، بإشراف الشيخ سيد نورالدين، مدير الإدارة، وإدارة مسجد عمر بن الخطاب، وسط تواجد لقوات الشرطة والحماية المدنية، ووحدة إسعاف إهناسيا.



وأم المصلين فى الصلاة الشيخ سيد عبدالمجيد، إمام مسجد عمر بن الخطاب، كما ألقى خطبة العيد، والتى تناول خلالها البر والسلوك الصالح للمسلم فى الأعياد ومناسبات الطاعة، والتراحم وصلة الأرحام، وفضل الأضحية، التى تعتبر نموذجًا للإستجابة لأوامر الله، مستشهدًا بقصة سيدنا إبراهيم، عندما جاءه الأمر الإلهي بذبح نجله سيدنا إسماعيل.



وعقب إنتهاء المصلين من صلاتهم وحضور خطبة العيد، قاموا بتبادل التهاني بالعيد، وسط مظاهر الفرحة بقدوم العيد، وشارك رجال الأمن بمركز شرطة إهناسيا فى عملية التأمين والتنظيم بمحيط ساحة الصلاة، تحت إشراف العقيد اسامة يونس، مأمور المركز والرائد ابراهيم صفوت، رئيس المباحث، وعددًا من ضبط وأمناء وأفراد مركز الشرطة.

