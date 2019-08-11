ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحات ومساجد الدقهلية (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:57 ص
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحات ومساجد الدقهلية (صور)
صلاة عيد الأضحى في الدقهلية
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
أدى الالاف من ابناء محافظة الدقهلية صلاة عيد الأضحى المباارك فى الساحات المخصصة لأاداء صلاة عيد الاضحى المبارك وسط بهجة ارتسمت على المتوافدين

وارتسمت الفرحة على وجوه المصلين وحرصوا على التقاط الصور التذكارية داخل الساحات المخصصة للصلاة وتهاتف الاطفال على التقاط الالعاب والبلالين النعلقة فى سماء الساحات

وشاركت القيادات التنفيذية متمثلة فى رؤساء مجالس المدن ونوابهم فى ادا الصلاة بالساحات بين المواطنين وقدموا التهانى لهم من بينهم رئيس مركز ومدينة طلخا المحاسب محمد الامين ورئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر اللواء طارق الباز ونواب المجلس وغيرهم على مستوى جميع مجالس المدن بالدقهلية

وكانت مديرية الأوقاف بالدقهلية، خصصت 513 ساحة و4الاف 803 مسجدا من إجمالي 9 آلاف مسجد وزاوية لأداء صلاة عيد الأضحى بالدقهلية، ابرزهم مسجد النصر بمدينة المنصورة والذي يشهد جميع الاحتفالات والمناسبات الخاصة بالمحافظة حيث يشارك به القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب

وأكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أنه تم تخصيص 1026 إمام أساسى واحتياطي للساحات بجانب 5 آلاف إمام لكل مسجد من المساجد وجميعم تابعين لوزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن الساحات موزعة على 20 إدارة،وتقرر إلغاء الإجازات الاعتيادية في أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد، زيادة على جميع الإدارات بنظافة المساجد وخزانات المياه، ومتابعة ذلك بكل دقة، وتفعيل لجانً المتابعة بالمديرية لمتابعة الانتهاء من كافة الاستعدادات في المساجد والساحات
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما