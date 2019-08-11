آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحات ومساجد الدقهلية (صور)

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أدى الالاف من ابناء محافظة الدقهلية صلاة عيد الأضحى المباارك فى الساحات المخصصة لأاداء صلاة عيد الاضحى المبارك وسط بهجة ارتسمت على المتوافدين



وارتسمت الفرحة على وجوه المصلين وحرصوا على التقاط الصور التذكارية داخل الساحات المخصصة للصلاة وتهاتف الاطفال على التقاط الالعاب والبلالين النعلقة فى سماء الساحات



وشاركت القيادات التنفيذية متمثلة فى رؤساء مجالس المدن ونوابهم فى ادا الصلاة بالساحات بين المواطنين وقدموا التهانى لهم من بينهم رئيس مركز ومدينة طلخا المحاسب محمد الامين ورئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر اللواء طارق الباز ونواب المجلس وغيرهم على مستوى جميع مجالس المدن بالدقهلية



وكانت مديرية الأوقاف بالدقهلية، خصصت 513 ساحة و4الاف 803 مسجدا من إجمالي 9 آلاف مسجد وزاوية لأداء صلاة عيد الأضحى بالدقهلية، ابرزهم مسجد النصر بمدينة المنصورة والذي يشهد جميع الاحتفالات والمناسبات الخاصة بالمحافظة حيث يشارك به القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب



وأكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أنه تم تخصيص 1026 إمام أساسى واحتياطي للساحات بجانب 5 آلاف إمام لكل مسجد من المساجد وجميعم تابعين لوزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن الساحات موزعة على 20 إدارة،وتقرر إلغاء الإجازات الاعتيادية في أيام عيد الأضحى المبارك.



وشدد، زيادة على جميع الإدارات بنظافة المساجد وخزانات المياه، ومتابعة ذلك بكل دقة، وتفعيل لجانً المتابعة بالمديرية لمتابعة الانتهاء من كافة الاستعدادات في المساجد والساحات