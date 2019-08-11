عاجل.. الزمالك وراء رغبة الأهلي فسخ عقد عمرو جمال مع الصفاقسي

يسعى مسؤولو النادي الأهلي إلى فسخ التعاقد مع نادي الصفاقسي التونسي الذي تعاقد مع عمرو جمال لمدة موسم على سبيل الإعارة.





ويضغط الأهلي على اللاعب من أجل فسخ عقده مع النادي التونسي رغم ارسال البطاقة الدولية وانضمام الغزال إلى طلائع الجيش.





وجاءت هذه الخطوة من جانب النادي الأهلي بعد علم المسؤلين بجلسة عمرو جمال مع أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك مع اللاعب ووضع سيناريو شراء الصفاقسي لعقد اللاعب نهائياً عقب انتهاء الإعارة ثم الانتقال إلى الزمالك رداً على رحيل كهربا الذي بات على أعتاب الأهلي في يناير القادم.





ويحق لنادي الصفاقسي شراء عقد عمرو جمال مع الأهلي بعد مرور موسم واحد الإعارة بدون الرجوع إلى النادي الأحمر ودفع مبلغ 800 ألف دولار.



