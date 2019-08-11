لحظة تأدية الآلاف لصلاة عيد الأضحى بميدان مصطفى محمود (صور)

أدى آلاف المصلين، منذ قليل، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد مصطفى محمود، وسط تكثيفات أمنية وانتشار لأفراد الأمن.



كما انتشرت مظاهر الفرحة والاحتفال بالعيد بساحة المسجد، والتي تشهد تأدية آلاف المصلين لصلاة العيد كل عام.



وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الأحد، بعيد الأضحى المبارك.