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آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة الهدى في السويس (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:40 ص
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة الهدى في السويس (صور)
صلاة عيد الأضحى في السويس
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أبوبكر عبد المعز
 
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أدى الآلاف من أهالي السويس صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة مسجد الهدى بالعبور بحى الأربعين بمحافظة السويس، وبحضور الدكتور رضا المرسى، أحد علماء الأزهر الشريف، خطيب صلاة العيد واحتشدت الساحة بالمصلين وتعالات تكبيرات العيد.

وتوافدت الأسر على ساحة الهدى بالعبور، لأداء صلاة العيد فى الساح، وقام مجموعة من الشباب والفتيات بتقديم البالونات والهدايا للأطفال، وقامت إدارة المسجد بإطلاق البالونات من أعلى أسطح عمارات بجوار الساحة احتفالا بعيد الأضحى

حيث شهدت ازحادمًا كبيرًا من قبل المواطنين أثناء خروجهم من الصلاة، وتبادل الأهالى التهانى والتبريكات بعيد الاضحى المبارك وعقب ذلك قيام الأهالى بذبح الاضاحى.
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