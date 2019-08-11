محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد بمسجد ناصر في بنها (صور)

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أدي قبل قليل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية،صلاة عيد الاضحى المبارك بمسجد ناصر،يرافقه اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والدكتور عواد احمد سكرتير عام المحافظة،واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها،وعدد من قيادات المحافظة.



وكانت قد أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، تجهيز 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء لإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، وجرى تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد.



وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيب أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.



وأكد "أبو السعود" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن سيحاول إلقاء خطبة العيد بالقوة أو من لا يحمل تصريح من وزارة الأوقاف، وسيتم إحالة الإمام الذى سيسمح بذلك للشؤون القانونية.

