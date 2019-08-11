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بلالين وسيلفي.. كيف احتفل أهل السيدة زينب بعيد الأضحى؟ (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:30 ص
بلالين وسيلفي.. كيف احتفل أهل السيدة زينب بعيد الأضحى؟ (صور)
جانب من الاحتفال
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ولاء غنيم
 
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احتفل المئات من أهل منطقة السيدة زينب، بعيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أداء صلاة العيد بساحة المسجد؛ حيث انتشرت الألعاب والبلالين والزينة، كما حرص الكثيرون على التقاط صور "السيلفي" مع الأهل والأصدقاء، وسط أجواء من الفرحة.


وأدى منذ قليل، مئات المصلين بساحة مسجد السيدة زينب، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن، كما انتشر بمحيط المسجد الباعة الجائلين لألعاب الأطفال والمأكولات السريعة.


وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الأحد، بعيد الأضحى المبارك.

بلالين وسيلفي.. كيف احتفل أهل السيدة زينب بعيد الأضحى؟ (صور)
بلالين وسيلفي.. كيف احتفل أهل السيدة زينب بعيد الأضحى؟ (صور)
بلالين وسيلفي.. كيف احتفل أهل السيدة زينب بعيد الأضحى؟ (صور)
بلالين وسيلفي.. كيف احتفل أهل السيدة زينب بعيد الأضحى؟ (صور)
بلالين وسيلفي.. كيف احتفل أهل السيدة زينب بعيد الأضحى؟ (صور)
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المزيد عن: عيد الأضحي المبارك ساحة مسجد السيدة زينب ساحة السيدة زينب الفجر الاحتفال بعيد الأضحى
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