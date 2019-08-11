بلالين وسيلفي.. كيف احتفل أهل السيدة زينب بعيد الأضحى؟ (صور)

احتفل المئات من أهل منطقة السيدة زينب، بعيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أداء صلاة العيد بساحة المسجد؛ حيث انتشرت الألعاب والبلالين والزينة، كما حرص الكثيرون على التقاط صور "السيلفي" مع الأهل والأصدقاء، وسط أجواء من الفرحة.



وأدى منذ قليل، مئات المصلين بساحة مسجد السيدة زينب، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن، كما انتشر بمحيط المسجد الباعة الجائلين لألعاب الأطفال والمأكولات السريعة.



وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الأحد، بعيد الأضحى المبارك.