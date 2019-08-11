شاهد.. "البلالين" تزين سماء الغردقة في صلاة عيد الأضحى بمسجد الميناء الكبير (صور)

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احتفل الآلاف من المصلين اليوم الأحد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك بمساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة، وذلك عقب صلاة العيد مباشرة.



وشهد محيط ساحة المسجد توزيع الحلوى والشوكولاتة على المصلين وتفاجئ الآلاف بسقوط بالونات من السماء بمختلف ألوانها.



واعتلى بعض المواطنين أسطح العقارات المجاورة للمسجد وأسقطوا العديد من البالونات احتفالا بعيد الفطر المبارك مع المصلين من رواد المسجد.



يذكر أدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الميناء بالغردقة وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين يرافقه اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



ومن جانبه، وجه المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة، وأبناء البحر الأحمر خاصة بمناسبة العيد المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

