شاهد.. آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون

أدى الآلاف من مواطني شيراتون صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد أبو بكر الصديق بمحافظة القاهرة، حيث ازدحمت ساحة المسجد بالمصلين.





وشهدت ساحة المسجد توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه المصلين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وتكبيرات المصلين التي أضفت الأجواء الروحانية بساحة المسجد خلال الصلاة.





وتوافد المصلون مصطحبين الأطفال ومعهم الألعاب الترفيهية والبلالين لإضفاء البهجة على وجوه أبنائهم احتفالاً بالعيد، وشهد محيط المسجد تشديدات أمنية لقوات الأمن وتواجدت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين احتفالات المواطنين.