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الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالأزهر والحسين

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:16 ص
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالأزهر والحسين
صلاة عيد الأضحى
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أدى، منذ قليل، الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف ومسجد الحسين، بمحافظة القاهرة، حيث ازدحمت ساحات المسجدين بالمصلين.

وشهدت ساحات الأزهر الشريف والحسين توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه المصلين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وتكبيرات المصلين التى أضفت الأجواء الروحانية بساحات المسجدين خلال الصلاة.

 وتوافد المصلون مصطحبين الأطفال ومعهم الألعاب الترفيهية والبلالين لإضفاء البهجة على وجوه أبنائهم احتفالاً بالعيد، وشهد محيط الجامع الأزهر ومسجد الحسين تشديدات أمنية لقوات الأمن وتواجدت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين احتفالات المواطنين.

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