مدير أمن دمياط يؤدي صلاة عيد الأضحى في ميدان الساعة ويهنئ المواطنين (صور)

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أدي اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، صلاة عيد الأضحى اليوم الأحد، بميدان الساعة بدمياط، والسكرتير العام لمحافظة دمياط نيابة عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والنائب محمد الحصى عضو مجلس النواب بدمياط.



وقال الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بدمياط، انه تم تخصيص ٧٢ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بدمياط، حيث تم وضع خطة لتجهيز المساجد والساحات المخصصة لأداء الصلاة على مستوى المراكز والمدن والقرى بالإضافة إلى ميدان الساعة وهو أشهر ميادين المحافظة بدمياط ويؤدي فيه السكرتير العام ومدير الأمن وأعضاء مجلس النواب والتنفيذيين الصلاة.



وأضاف سلامة، أنه تم تخصيص 72 ساحة خلاء لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، موزعة على 6 إدارات من بينها 20 ساحة بإدارة دمياط، كما تم تخصيص 7ساحات بإدارة الروضة و10 ساحات بإدارة الزرقا، و16ساحة بإدارة كفر سعد و8 ساحات بإدارة فارسكور و11 ساحات بإدارة كفر البطيخ.