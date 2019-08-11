مفتي الجمهورية: من يطلقون الشائعات لا مكان لهم بيننا
الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:16 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من يشيعون الشائعات لا مكان لهم بيننا، وستنتهي شائعاتهم كفقاعات، ولذلك نستبشر خيرا لأن القرآن الكريم أخبر عن مصر في 35 موضعا، وأطلق عليها "الأرض".
وأضاف "علام"، في خطبة صلاة عيد الأضحى من مسجد الماسة، بمدينة العلمين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من قيادات الدولة، أن ذلك البلد محمي بحماية الله وكل تحد لن يفت في عضد البلد ما دمنا على قلب رجل واحد.
وشدد مفتي الجمهورية على أن دعاوى الهدم هي دعاوى تخريبية، ولكن دعوى الإيمان تكون دعوى بناء، داعيا الله أن يحمي مصر وشبابها من كيد الغادرين.
وأضاف "علام"، في خطبة صلاة عيد الأضحى من مسجد الماسة، بمدينة العلمين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من قيادات الدولة، أن ذلك البلد محمي بحماية الله وكل تحد لن يفت في عضد البلد ما دمنا على قلب رجل واحد.
وشدد مفتي الجمهورية على أن دعاوى الهدم هي دعاوى تخريبية، ولكن دعوى الإيمان تكون دعوى بناء، داعيا الله أن يحمي مصر وشبابها من كيد الغادرين.
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