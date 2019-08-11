آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى في ميدان أبو الحجاج بالأقصر (صور)



وشهدت صلاة العيد في ميدان أبو الحجاج، حضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومدير الأمن، بجانب عدد من قيادات ديوان عام المحافظة، ومديرية الأمن، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات المختلفة، بجانب آلاف المواطنين.



يذكر أن مديرية الأوقاف أعدت ٥٢ ساعة على مستوى محافظة الأقصر لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

أدى الألاف من مواطني محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في ساحة ميدان أبو الحجاج.وتأتي ساحة أبو الحجاج، في المرتبة الأولى من ساحات محافظة الأقصر، التي تجمع أكبر عدد من مؤدي صلاة العيد، والتي تسع لأكثر من 10 آلاف مصلي.