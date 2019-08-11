أبرزها السوبر الأوروبي ودوري أبطال إفريقيا.. مواجهات نارية تنتظر عشاق كرة القدم في عيد الأضحي

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة العديد من المواجهات النارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك سواء بالنسبة للأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أو في الدوريات الأوروبية، بالإضافة للمواجهات الودية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم المباريات خلال أيام عيد الأضحي المبارك:-





- 11 أغسطس 2019 (أول أيام العيد):

•الأهلي VS إطلع برة (دوري أبطال إفريقيا) – ملعب برج العرب

•أرسنال VS نيوكاسل (الدوري الإنجليزي) – ملعب سانت جيمس بارك

•مانشستر يونايتد VS تشيلسي (الدوري الإنجليزي) – ملعب أولد ترافورد

•نيم أوليمبيك VS باريس سان جيرمان (الدوري الفرنسي) – ملعب بارك دي برينس





-14 أغسطس 2019 (رابع أيام العيد):

•ليفربول VS تشيلسي (كأس السوبر الأوروبي) – ملعب فودافون آرينا بـ"اسطنبول"



