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شاهد.. الحجاج يقبلون على مشعر "مِنى" لرمي الجمرات

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:05 ص
شاهد.. الحجاج يقبلون على مشعر مِنى لرمي الجمرات
الحجاج يقبلون على مشعر مِنى لرمي الجمرات
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أقبل حجاج بيت الله الحرام جماعات وأفراداً إلى مشعر منى راجلين وركباناً مع إشراقه صباح هذا اليوم العاشر من شهر ذى الحجة، مهللين مكبرين تملؤ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم فى " مزدلفة " تحفهم عناية الله تعالى ورعايته، وهم يعيشون الأجواء الإيمانية وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب.

يقوم عليها إخوان لهم من أبناء هذه البلاد الطاهرة الذين نذروا انفسهم لخدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين والأمة الإسلامية فى كل مكان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده، وجميع المعنيين الذين يحرصون ويوجهون دائما على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لراحة الحجاج لكى يؤدوا مناسكهم فى أمن وطمأنينه .

شاهد.. الحجاج يقبلون على مشعر مِنى لرمي الجمرات
شاهد.. الحجاج يقبلون على مشعر مِنى لرمي الجمرات
شاهد.. الحجاج يقبلون على مشعر مِنى لرمي الجمرات
شاهد.. الحجاج يقبلون على مشعر مِنى لرمي الجمرات
شاهد.. الحجاج يقبلون على مشعر مِنى لرمي الجمرات
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