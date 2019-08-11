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الآلاف من المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحات البحر الأحمر (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:03 ص
الآلاف من المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحات البحر الأحمر (صور)
صلاة عيد الأضحى
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محمد طه
 
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أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة أكبر مساجد محافظة البحر الأحمر، يتقدمهم المحافظ أحمد عبدالله، واللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، والشيخ رفعت ثابت المستشار الديني لمحافظة البحر؛ والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف.

وبدأ توافد المواطنين من أهالي مدينة الغردقة، والمدن المجاورة والمقيمين بالفنادق السياحية، على مسجد الميناء الكبير عقب صلاة الفجر مباشرة، وامتلأ المسجد والساحة الخارجية بالكامل، كما امتلأت الشوارع الجانبية التي تحيط بالمسجد.

وشهد المسجد توافدا كبيرا جدًا من السيدات والأسر، افرتش بعضهن الحديقة الخارجية للمسجد، لعدم وجود أماكن بالداخل.

وعقب انتهاء صلاة العيد انطلقت الألعاب النارية، وقام موظفون من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال والأسر، أثناء مغادرتهم ساحة المسجد.
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