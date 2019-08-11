محافظ البحر الأحمر يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الميناء (صور)

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أدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، منذ قليل، يرافقه اللواء أشرف حشيش مدير الأمن، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد بمسجد الميناء.



ومن جهته، وجه المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة، وأبناء البحر الأحمر خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وعقب أداء شعائر الصلاة حرص المواطنون على تهنئة المحافظ بالعيد وسط سعادة غامرة بتواجده وسطهم، كما التقطوا الصور التذكارية معه.