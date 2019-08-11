بدء توافد المواطنين على ساحات عيد الأضحى لأداء الصلاة (صور)

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توافد الآلاف من مواطني وأهالي محافظة الغربية، منذ قليل، على الساحات والأماكن المخصصة من قبل مديرية الاوقاف فى الغربية، وذلك لاداء صلاة عيد الاضحى المبارك.



وكانت مديرية الاوقاف فى الغربية قد انهت استعداداتها النهائية لتجهيز (361) ساحة لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك، وتضم ساحات الصلاة بالغربية (2) ساحة رئيسية و(359) ساحة فرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.



ومن جانبة اكد الشيخ صبري عباده وكيل وزارة الاوقاف بالغربية ان مناطق الساحات الرئيسية هي منطقة ستاد طنطا الرياضي ويستوعب ( 10الاف ) مصلي، وساحة كوبري الرباط بكفر حجازي بالمحلة الكبرى وتستوعب ( 10الاف ) مصلي.



كما تم تجهيز جميع الساحات على مستوى مدن وقرى المحافظة وقامت مديرية الأوقاف بإعدادها وتجهيزها بالفرش ومكبرات الصوت، وتسكين الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لكل ساحة.



وعلى جانب أخر شهدت جميع شوارع محافظة الغربية، والطرق المؤدية الى أماكن الصلاة أنتشار أمنى مكثف من قبل قوات الامن التى كانت قد رفعت من حالة الطوارىء منذ أيام لتأمين أحتفالات عيد الاضحى.