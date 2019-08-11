عاجل.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (بث مباشر)











وحدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق اليوم الأحد فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلى.



ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلا الفجر وعيد الأضحى المبارك من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.