ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم الأحد 11 / 8 / 2019 في الدوري الإنجليزي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:07 ص
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم الأحد 11 / 8 / 2019 في الدوري الإنجليزي
لامبارد وسولسكاير
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق تشيلسي اليوم الأحد 11 أغسطس في تمام الساعة 5:30 مساءً على ملعب الأولدترافورد، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب فريق تشيلسي في المنافسة على لقب البريميرليج مع مدربه الجديد فرانك لامبارد، بالرغم من العقوبة على الفريق بعدم التعاقد مع لاعبين لمدة فترتين قيد متتاليتين.

ويرغب مانشستر يونايتد في عودة هيبته في إنجلترا، بعد الموسم الماضي الكارثي، وعدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا واللعب في بطولة الدوري الأوروبي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد وفريق تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الفجر الرياضي.

Advertisements
المزيد عن: مانشستر يونايتد رياضة تشيلسي بث مباشر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما